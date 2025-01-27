Son 3 yılda 4 bin 380 turizm tesisi kapatıldı

AA

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası, turizm işletmelerindeki belgelendirme ve yetkilendirilme konularına dikkati çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, yapılan incelemelerde turizm yeterliliklerini sağlamadığı tespit edilen tesisler için kapatma kararı alınıyor.

Turizmi Teşvik Kanunu'nda 2021 ve 2023'te yapılan değişikliklerle belediyeler ve il özel idarelerinden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işletmelere 6 ay içinde turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirildi.

TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMAYAN TESİS KAPATILIYOR

Bu sürede turizm işletme belgesi almayan konaklama işletmelerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilerek faaliyetine son verileceği hükme bağlandı.

BAKANLIK BİLDİRİYOR, BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ KAPATIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlık, bu konudaki mevzuat değişikliğinin ardından yoğun bir program yürüttü.

2022'DEN BU YANA 4 BİN 380 TESİS KAPATILDI

Bakanlıkça 2022'den bu yana turizm tesislerinin yeterliliklerine yönelik incelemelerde eksikliklerini tamamlamayan 4 bin 380 tesis için kapatma kararı verildi.

Kapatma işlemi de tesislere iş yeri açma ruhsatı ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili olan belediyeler ve il özel idareleri tarafından uygulandı.

TOPLAM TESİSLERİN YÜZDE 16,9'U KAPATILDI

Türkiye'de toplam 25 bin 908 turizm tesisinin yer aldığı, uygulama kapsamında söz konusu tesislerin yüzde 16,9'unun standartlara uygun olmadığı için kapatıldığı belirtildi.

İSTANBUL, BİRİNCİ SIRADA

Son 3 yılda kapatma kararı verilen turizm tesislerinin bulunduğu illerin başında 767 tesisle İstanbul yer alıyor. Bu ili 515 tesisle İzmir, 499 tesisle Sakarya izliyor.

KAPATMALAR HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILDI?

Turizm yeterliliklerini sağlamadığı için kapatılmasına karar verilen en çok tesisin bulunduğu bazı iller ise şöyle:

İstanbul'da 767

İzmir'de 515

Sakarya'da 499

Muğla'da 424,

Antalya'da 386,

Aydın'da 226,

Çanakkale'de 179,

Bursa'da 149,

Balıkesir'de 131,

Denizli'de 127,

Kocaeli'de 125,

Nevşehir'de 107,

Mersin'de 61,

Kahramanmaraş'ta 53,

Bartın'da 49,

Şanlıurfa'da 36,

Tekirdağ'da 34,

Isparta'da 32,

Hatay'da 30,

Edirne'de 26,

Manisa'da 25,

Trabzon'da 24,

Rize ve Zonguldak'ta 22'şer,

Kastamonu'da 19,

Adana ve Kırklareli'nde 18'er,

Ankara ve Uşak'ta 17'şer,

Kütahya'da 14,

Kayseri ve Erzurum'da 13'er,

Giresun ve Samsun'da 12'şer,

Sinop ve Yalova'da 10'ar.

"KAPATMA KARARINI BİZ ALIYORUZ, UYGULAMASINI BELEDİYELER YAPIYOR"

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da geçen günlerde katıldığı televizyon programında Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu bilgileri paylaşmıştı: