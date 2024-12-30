Son bir yılda altın fiyatlarındaki değişim

Özel Haber

Altın, içinde bulunduğumuz tırmanan jeopolitik gerginlikler nedeni ile bu yıl yükselen değerlerden oldu.

2024'ün son haftasına girildi.

30 Aralık 2024'te altın fiyatları güne ons altın 2 bin 622 dolardan, gram altın ise 2 bin 975 liradan başlangıç yaptı.

ONS ALTIN: 2 bin 622 dolar

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 976 lira

Çeyrek altın: 5 bin 46 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 560 lira

Tam altın: 20 bin 187 lira

Yarım altın: 10 bin 93 lira

BİR YIL ÖNCEKİ ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN: 2 bin 62 dolar

Gram altın: 1 bin 954 lira

Çeyrek altın: 3 bin 313 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 500 lira

Tam altın: 13 bin 254 lira

Yarım altın: 6 bin 627 lira

BİR YILLIK DEĞİŞİM

2024'ün son iş günlerinde bir yıl öncesine göre ons altının değeri 560 dolar, gram altın ise 1.022 lira, çeyrek altın 1.733 lira, Cumhuriyet altını ise 7 bin 247 lira artış gösterdi.