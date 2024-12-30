Son bir yılda altın fiyatlarındaki değişim

Altın, içinde bulunduğumuz tırmanan jeopolitik gerginlikler nedeni ile bu yıl yükselen değerlerden oldu.
2024'ün son haftasına girildi.
30 Aralık 2024'te altın fiyatları güne ons altın 2 bin 622 dolardan, gram altın ise 2 bin 975 liradan başlangıç yaptı.
ONS ALTIN: 2 bin 622 dolar
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 2 bin 976 lira
Çeyrek altın: 5 bin 46 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 560 lira
Tam altın: 20 bin 187 lira
Yarım altın: 10 bin 93 lira
BİR YIL ÖNCEKİ ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN: 2 bin 62 dolar
Gram altın: 1 bin 954 lira
Çeyrek altın: 3 bin 313 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 500 lira
Tam altın: 13 bin 254 lira
Yarım altın: 6 bin 627 lira
BİR YILLIK DEĞİŞİM
2024'ün son iş günlerinde bir yıl öncesine göre ons altının değeri 560 dolar, gram altın ise 1.022 lira, çeyrek altın 1.733 lira, Cumhuriyet altını ise 7 bin 247 lira artış gösterdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış