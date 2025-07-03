2025 Temmuz en düşük memur maaşı belli oldu

Memur maaşları yılda iki kez belirleniyor.

Son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Böylece memur ve memur emeklilerinin maş zamlarına etki edecek 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu.

Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu.

Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi.

Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.

Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10.06. oldu.

2025 TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Buna göre en düşük memur maaşı 52 bin 502 TL oldu.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI HESABI UYGULANIYOR

Memur ve memur emeklileri için 7. dönem toplu sözleşme devreye giriyor.

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyon farkı hesabı uygulanıyor.

2025 OCAK AYI UYGULAMASI

Kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2025 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplam yüzde 11,54 artış yapılmıştı.

En düşük memur emeklisi maaşı ocakta 19 bin 617 lira olarak uygulanmıştı.

En düşük memur maaşı ise 43 bin 726 lira kabul edilmişti.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ALINACAK

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın temmuz ayı zamlı maaş ve aylıklarının ödeme takvimi de netleşti.

Milyonlarca memur ve emeklinin yanı sıra sosyal yardım alan vatandaşların merakla beklediği temmuz ayı zamlı maaş ve aylıklarının ödeme takvimi belli oldu.

3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni maaşlar, ayın 15'inden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

Yapılan düzenlemelerle yaklaşık 22,5 milyon vatandaşın geliri artacak.