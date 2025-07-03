SON DAKİKA! 2025 Temmuz zam oranı belli oldu: İşte zamlı memur maaşları

Son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Böylece memur ve memur emeklilerinin maş zamlarına etki edecek 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu.

Memur ve memur emeklileri için 7. dönem toplu sözleşme devreye giriyor.

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 5 zam ve 6 aylık enflasyon farkı hesabı uygulanıyor.

2025 OCAK AYI UYGULAMASI NEYDİ?

Kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2025 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplam yüzde 11,54 artış yapılmıştı.

En düşük memur emeklisi maaşı ocakta 19 bin 617 lira olarak uygulanmıştı.

En düşük memur maaşı ise 43 bin 726 lira kabul edilmişti.

Son verilere göre memur maaşlarına temmuz ayında 15,57 oranında zam yapılacak.

2025 TEMMUZ UYGULAMASI NE OLDU?

GÖREV - DERECE: 2025 OCAK AYLIĞI / 2025 TEMMUZ AYLIĞI

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu-1/4): 66 bin 358 liradan, 77 bin 353 liraya

MEMUR (Üniversite Mezunu - 9/1): 45 bin 555 liradan, 52 bin 492 liraya

UZMAN ÖĞRETMEN (1/4): 58 bin 663 liradan, 67 bin 796 liraya

ÖĞRETMEN (1/4): 52 bin 935 liradan, 61 bin 176 liraya

BAŞKOMİSER (3/1): 64 bin 481 liradan, 74 bin 520 liraya

POLİS MEMURU (8/1): 58 bin 938 liradan, 68 bin 114 liraya

UZMAN DOKTOR (1/4) 109 bin 154 liradan, 126 bin 149 liraya

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu - 5/1): 53 bin 465 liradan, 61 bin 789 liraya

MÜHENDİS (1/4): 67 bin 691 liradan, 78 bin 230 liraya

TEKNİSYEN (Lise Mezunu - 11/1): 47 bin 224 liradan, 54 bin 576 liraya

PROFESÖR (1/4): 96 bin 374 liradan, 111 bin 379 liraya

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1): 63 bin 877 liradan, 73 bin 822 liraya

VAİZ (1/4): 55 bin 332 liradan, 63 bin 947 liraya