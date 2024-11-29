Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta toplanacak

AA

Asgari ücret, yaklaşık 7 milyon kişiyi ve etkilediği ödemeler açısından tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

2025 için belirlenecek asgari ücrete ise hangi oranda zam yapılacağına Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar verecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belirlendi.

KOMİSYON'UN İLK TOPLANTISI 10 ARALIK'TA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

KOMİSYONU OLUŞTURAN TARAFLAR

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda; işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

TAKİP EDİLECEK SÜREÇ

10 Aralık'ta yapılacak ilk toplantının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşmesi ve asgari ücreti belirleyen kriterlerin masaya yatırılarak konuşulması bekleniyor.

İlk toplantıda enflasyon ve geçinme endeksleri masada olacak.

Komisyon, tüm katılımcı grupların ev sahipliğinde dört kez toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar verecek.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı karar kabul edilecek.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİ BELLİ OLDU

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven, bu yıl Komisyon'da asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.