SON DAKİKA! Doğalgaza yüzde 24,6 zam

Son dakika haberine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Buna göre, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları nezdinde doğalgaz fiyatlarında artış yaşandı.

DOĞALGAZA YÜZDE 24,6 ZAM

Buna göre, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarında ortalama yüzde 24,6 artış yaşanacak.

Sanayi tüketicileri için de yüzde 7,86 zam yapıldı.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni tarife, yarından itibaren (2 Temmuz) geçerli olacak.