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SON DAKİKA! En düşük emekli maaşına zam teklifi komisyondan geçti

En düşük emekli maaşında artışı içeren kanun teklifi, TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Böylece en düşük aylık 16 bin 881 TL'ye çıkacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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SON DAKİKA! En düşük emekli maaşına zam teklifi komisyondan geçti

Emeklilerin gözü, Temmuz ayı zammındaydı..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaşınca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Temmuz zam oranı da yüzde 16,67 olarak belirlendi.

Zam oranın belli olmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı da netleşti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük SSK ve Bağ-Kur maaşının 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı..

KOMİSYONDAN GEÇTİ

En düşük emekli aylığı teklifi, TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi..

Komisyondan geçen teklifle aylık 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye çıkacak..

En düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı: 16 bin 881 TL oldu En düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı: 16 bin 881 TL oldu

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