SON DAKİKA! En düşük emekli maaşına zam teklifi komisyondan geçti En düşük emekli maaşında artışı içeren kanun teklifi, TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Böylece en düşük aylık 16 bin 881 TL'ye çıkacak.