SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı

Haber Merkezi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyordu..

Beklenen karar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrılarına rağmen Fed, faizi indirmedi..

FAİZİ SABİT TUTTU

Fed, politika faizini 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu...

ABD'de faizi belirleyen enflasyon verisinde yavaşlama hakim.

ABD'DE ENFLASYON RAKAMLARI

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Mayıs 2020'den bu yana ilk kez TÜFE'de aylık bazda azalış görüldü.

Ülkede enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artarken, geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda değişim göstermedi.

ABD EKONOMİSİ 2022'DEN BU YANA İLK KEZ DARALDI

ABD'de GSYH 2025'in ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,3 azaldı. Böylelikle ülke ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülme kaydetti.

Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalatın artması ve kamu harcamalarının azalması etkili oldu.

ABD'de mal ticareti açığı martta bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara yükselirken, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

TRUMP, POWELL'IN FAİZ İNDİRİMLERİNDE GEÇ KALDIĞI GÖRÜŞÜNDE

Son dönemde Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artıran Trump, Powell'ı faiz indirimleri konusunda "geç kalmakla" suçluyor.

Ülkede enflasyonun düştüğüne işaret eden Trump, faiz oranlarını düşürmek adına "mükemmel bir zaman" olduğunu savunuyor.