SON DAKİKA! Kredi kartlarında birikmiş borçlara 60 ay vade imkanı Son dakika haberine göre, kredi kartlarında birikmiş borçlar 60 aya kadar vadeyle yapılandırabilecek.. Yapılandırmada müşterilerin kredi kartları kapatılmayacak, yapılandırma sonrası varsa kalan limitlerini kullanmaya devam edebilecekler.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar atıldı...

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayınlandı.

Buna göre, BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.

KREDİ KARTLARI 60 AYA KADAR YAPILANDIRILABİLECEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan son dakika açıklamasında, kredi kartı borçlarına yapılandırma getirildi..

Kredi kartı borcunun asgari tutarı ödendikten sonra, kart borcu 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilecek.

Yapılandırmada müşterilerin kredi kartları kapatılmayacak, yapılandırma sonrası varsa kalan limitlerini kullanmaya devam edebilecekler.

Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

ASGARİ ÖDEME TUTARI DÜŞÜRÜLDÜ

Aynı zamanda kredi kartlarında asgari ödeme tutarı da düşürüldü. Örneğin;10 bin TL’lik borcun asgari ödemesi 4 bin TL iken, 2 bin TL olacak.

MERKEZ BANKASI YAPILANDIRMA FAİZ ORANINI SINIRLADI

Merkez Bankası da bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

İHTİYAÇ KREDİLERİNİ DE KAPSIYOR

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

BDDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan koordineli makro ihtiyati adımlar çerçevesinde;



1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10972 Sayılı Kararı ile,



a) Bireysel kredi kartlarına ilişkin olarak;



Karar tarihi itibarıyla, dönem borcunun ödenmesi gereken asgarî tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılabilmesine; kredi kartı yapılandırma borcunun %50’si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmamasına,



b) İhtiyaç kredilerine ilişkin olarak;



- Karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından işbu Karar tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine karar verilmiştir.

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10970 sayılı Kararı ile,



- Kredi kartlarında dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarının, limiti 50 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun

%20’si olarak, 50 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun %40’ı olarak belirlenmesine karar verilmiştir