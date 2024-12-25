SON DAKİKA! Kur Korumalı Mevduat (KKM) 2025 yılında sonlandırılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 programı belli oldu..
TCMB, gelecek yıl izlenecek politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.
Buna göre kurulun gelecek yıl 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağı açıklandı.
KKM UYGULAMASI SONA ERİYOR
Açıklamada ayrıca Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının 2025 yılı içerisinde sonlandırılacağını da bildirdi.
Metinde şu ifadelere yer verildi:
2025 yılında dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte Türk lirası varlıklara olan talep devam edecektir. TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır.
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