SON DAKİKA! Kur Korumalı Mevduat (KKM) 2025 yılında sonlandırılacak

AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 programı belli oldu..

TCMB, gelecek yıl izlenecek politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Buna göre kurulun gelecek yıl 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağı açıklandı.

KKM UYGULAMASI SONA ERİYOR

Açıklamada ayrıca Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının 2025 yılı içerisinde sonlandırılacağını da bildirdi.

Metinde şu ifadelere yer verildi: