SON DAKİKA! Memur maaşlarına zamda son teklifin saati belli oldu

Son dakika haberine göre, 8. Toplu Sözleşme Görüşmeleri için hükümet ve memur sendikaları bugün saat 18.30'da bir araya geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yapılacak görüşmede memur ve memur emeklilerin 2026 ve 2027'deki maaş zammı için yeni bir teklif verileceği duyuruldu.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını 2026 ve 2027 yılında 6 aylık aralıklarla belirlenecek 8. Kamu Toplu Sözleşmelerinde, hükümet tarafından üçüncü ve son teklifin bugün verilmesi bekleniyor.

Toplu sözleşme süreci nihayete erdiğinde sosyal ve mali haklar belirlenmiş olacak.

Elde edilecek kazanımlar 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini etkileyecek.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, ilk zam teklifini 12 Ağustos'ta sundu. Bu tepkilerin ardından hükümet, 15 Ağustos'ta ikinci bir teklif sundu.

Görüşmeler kapsamında, hükümetin ilk teklifi 2026'nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 oldu. 2027'nin her iki 6 ayı için de yüzde 4 teklif verildi. İkinci teklifte de yüzdeler sabit kalarak taban aylığa 1.000 liralık artış önerildi.

Bu teklif, yetkili konfederasyon Memur-Sen tarafından kabul görmedi.

MEMURLAR EYLEME BAŞLADI

Memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam tekliflerine karşı ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi başlattı. Memur-Sen ve KESK'in de aralarında bulunduğu konfederasyonların öncülüğünde, memurlar taleplerini meydanlara taşıdı.

BUGÜN DAİRELER BOŞ KALDI

Memurlar iş bırakınca kamu daireleri boş kaldı. Hükümet de yeni teklif için bugün bir görüşme daha yapma kararı aldı.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor.

Ayrıca;

-2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,

-2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,

-Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,

-Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

UZLAŞILMAZSA KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU DEVREYE GİRECEK

Toplu sözleşmede süreç en geç 31 Ağustos'ta sona erecek. Uzlaşma olmazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Kurulun vereceği karar ise bağlayıcı olacak.