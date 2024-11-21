Son dakika: TCMB, Kasım 2024 politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını belirlediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonuçlandı.

Toplantının sonucunda TCMB'nin kasım ayına ilişkin politika faizi oranı açıklandı.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Piyasaların odağında bulunan Merkez Bankası’nın gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçlarının yer aldığı politika metni de yayınlandı.

Metinde, "Enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." vurgusu öne çıktı.

BEKLENTİ, FAİZ ORANINI SABİT BIRAKILMASI YÖNÜNDEYDİ

Tüm beklenti anketlerine ve TCMB piyasa katılımcıları anketine katılanların ortak görüşü, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması yönündeydi.

Piyasa beklentileri TCMB'nin önümüzdeki yıl sonuna kadar politika faizinde 20 puan indirim öngörüyor.

FATİH KARAHAN, TOPLANTIYA BAŞKANLIK YAPTI

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantıda alınan kararlar Merkez Bankası’nın internet sitesi üzerinden yayınlandı. Merkez Bankası'nın faiz oranını sabit bıraktığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ENFLASYON ANA EĞİLİMİNDE DÜŞÜŞ"

Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"SIKI DÜŞÜŞ SÜRECEK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

"STERİLİZASYON ARAÇLARI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILACAK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

FAİZ 8’İNCİ KEZ SABİT BIRAKILIYOR

Mart 2024’ten bu yana politika faizi, yüzde 50 olarak kalmaya devam etti.

Tarih / Faiz oranı

Mayıs 2023: Yüzde 8,50

Haziran 2023: Yüzde 15,00

Temmuz 2023: Yüzde 17,50

Ağustos 2023: Yüzde 25,00

Eylül 2023: Yüzde 30,00

Ekim 2023: Yüzde 35,00

Kasım 2023: Yüzde 40,00

Aralık 2023: Yüzde 42,50

Ocak 2024: Yüzde 45,00

Şubat 2024: Yüzde 45,00

Mart 2024: Yüzde 50,00 (En son faiz artırımı yapılan tarih)

Nisan 2024: Yüzde 50,00

Mayıs 2024: Yüzde 50,00

Haziran 2024: Yüzde 50,00

Temmuz 2024: Yüzde 50,00

Ağustos 2024: Yüzde 50,00

Eylül 2024: Yüzde 50,00

Ekim 2024: Yüzde 50,00

Kasım 2024: Yüzde 50,00