SON DAKİKA: TCMB, Nisan 2025 politika faizini yüzde 46'ya yükseltti

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Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını tamamladı.

Toplantının ardından Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin kararı kamuoyuyla paylaşıldı.

FAİZ 350 BAZ PUAN ARTIRILDI

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar verdi.

GECELİK VADEDE BORÇ VERME VE REPO İHALE FAİZ ORANI DEĞİŞTİ

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.

MART TOPLANTISI KARARLARI

6 Mart'taki PPK toplantısında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutulmuştu.

20 Mart’taki ara toplantıda ise Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltmişti.

Kurul, ara toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te; Merkez Bankası’nın gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştu.

"BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI YÜZDE 42,5’TEN 46’YA YÜKSELTİLDİ"

Merkez Bankası, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantı özetinde şu ifadelere yer verdi:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmiştir.

"ENFLASYON GERİLEDİ, BEKLENTİLER VE FİYATLAMA DAVRANIŞLARI RİSK OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR"

Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"PARA POLİTİKASI DURUŞU SIKILAŞTIRILABİLİR"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

"LİKİDİTE YÖNETİMİ ARAÇLARI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK"

Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımlar ivedilikle atılmıştır. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

ORTA VADEDE EFNLASYON HEDEFİ: YÜZDE 5

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARI

Tarih / Faiz oranı

Mayıs 2023: Yüzde 8,50

Haziran 2023: Yüzde 15,00

Temmuz 2023: Yüzde 17,50

Ağustos 2023: Yüzde 25,00

Eylül 2023: Yüzde 30,00

Ekim 2023: Yüzde 35,00

Kasım 2023: Yüzde 40,00

Aralık 2023: Yüzde 42,50

Ocak 2024: Yüzde 45,00

Şubat 2024: Yüzde 45,00

Mart 2024: Yüzde 50,00 (En son faiz artırımı yapılan tarih)

Nisan 2024: Yüzde 50,00

Mayıs 2024: Yüzde 50,00

Haziran 2024: Yüzde 50,00

Temmuz 2024: Yüzde 50,00

Ağustos 2024: Yüzde 50,00

Eylül 2024: Yüzde 50,00

Ekim 2024: Yüzde 50,00

Kasım 2024: Yüzde 50,00

Aralık 2024: Yüzde 47,50

Ocak 2025: Yüzde 45,00

Mart 2025: Yüzde 42,50 / Yüzde 42,5

Nisan 2025: Yüzde 46