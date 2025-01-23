SON DAKİKA: TCMB, Ocak 2025 politika faizini yüzde 47,5'ten yüzde 45’e indirdi

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), daha önce 2025 yılı içinde 12 değil 8 toplantı yapacağını açıklamıştı.

TCMB, politika faizinin oranı ve Banka’nın gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik kararlarının yer aldığı ocak toplantısı bugün gerçekleşti.

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını belirlendiği Para Politikası Kurulu (PPK), sonuçlandı.

POLİTİKA FAİZİ 250 BAZ PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 250 baz puan indirimle yüzde 47,5’ten yüzde 45’e çekilmesine karar verdi.

Böylelikle Aralık 2024’ten bu yana politika faizi, yüzde 500 baz puan indirmiş oldu.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ GERİLEDİ"

Toplantı metninde "Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir." diyerek enflasyondaki gelişmelere dikkati çekti.

En son aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44,38 gelmişti. Politika faizi yüzde 45 ile bu oranın üzerinde kaldı.

Bundan sonraki PPK toplantısı 6 Mart 2025'te yapılacak.

FATİH KARAHAN, TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği ocak ayı toplantısında alınan kararlar Merkez Bankası’nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

BEKLENTİLER GERÇEKLEŞTİ

Tüm beklenti anketlerine ve TCMB piyasa katılımcıları anketine katılanların ortak görüşü, TCMB'nin politika faizini yüzde 45’e indirmesi yönündeydi.

"BEKLENTİLERİ İYİLEŞTİ AMA RİSK DEVAM EDİYOR"

Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"PARA POLİTİKASINDAKİ KARARLI DURUŞ, DEZENFLASYON SÜRECİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır.

"ENFLASYONDA BİR BOZULMA ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA PARA POLİTİKASI ARAÇLARI KULLANILACAK"

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

KREDİ VE MEVDUAT ÖNGÖRÜLERİ

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

ENFLASYONDA YÜZDE 5 HEDEFİ

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARI

Tarih / Faiz oranı

Mayıs 2023: Yüzde 8,50

Haziran 2023: Yüzde 15,00

Temmuz 2023: Yüzde 17,50

Ağustos 2023: Yüzde 25,00

Eylül 2023: Yüzde 30,00

Ekim 2023: Yüzde 35,00

Kasım 2023: Yüzde 40,00

Aralık 2023: Yüzde 42,50

Ocak 2024: Yüzde 45,00

Şubat 2024: Yüzde 45,00

Mart 2024: Yüzde 50,00 (En son faiz artırımı yapılan tarih)

Nisan 2024: Yüzde 50,00

Mayıs 2024: Yüzde 50,00

Haziran 2024: Yüzde 50,00

Temmuz 2024: Yüzde 50,00

Ağustos 2024: Yüzde 50,00

Eylül 2024: Yüzde 50,00

Ekim 2024: Yüzde 50,00

Kasım 2024: Yüzde 50,00

Aralık 2024: Yüzde 47,50

Ocak 2025: Yüzde 45,00

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI TAKVİMİ

23 Ocak 2025

6 Mart 2025

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026