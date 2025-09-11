SON DAKİKA! TCMB rezervleri rekor kırdı: 180 milyar 107 milyon dolar

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt döviz ve altından oluşan toplam rezervleri açıklandı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 5 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 750 milyon dolar artışla, 178 milyar 357 milyon dolardan 180 milyar 107 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

DÖVİZ REZERVLERİ

Buna göre, 5 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 855 milyon dolar azalışla 89 milyar 176 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 29 Ağustos'ta 91 milyar 31 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 605 milyon dolar artışla 87 milyar 326 milyon dolardan 90 milyar 931 milyon dolara çıktı.

Bankanın altın rezervleri (altın mevduatları ve uygun durumlarda altın takasları dahil) aynı dönemde yüzde 4,1 artmış oldu.

Böylece rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ULUSLARARASI REZERVLER

5 Eylül itibarıyla uluslararası rezervler bir önceki haftaya göre yüzde 1, altın rezervleri ise yüzde 4,1 arttı.

Banka, rezervlerin bir önceki haftaki 180,1 milyar dolardan yüzde 1, yani 1,75 milyar dolar arttığını açıkladı.

IMF'NİN TOPLAM REZERV POZİSYONU

Bu arada, IMF'nin toplam rezerv pozisyonu ve özel çekme hakları yüzde 0,1 azalarak 7,7 milyar dolara geriledi.