SON DAKİKA! TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı TCMB rezervleri, 2 milyar 842 milyon dolar artışla 156 milyar 392 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB rezervlerindeki yeni rekorla ilgili finansal istikrarın güçlendirildiğini belirtti.

AA

Türkiye ekonomi politikası, TCMB rezervlerini artırmaya yönelik politika yürütüyor.

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık banka ve para istatistiklerini yayınladı.

TOPLAM REZERVLER 156,3 MİLYON DOLAR

Buna göre, Merkez Bankası rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artışla 156 milyar 392 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

Buna göre, 20 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 954 milyon dolar artışla 94 milyar 109 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 13 Eylül'de 92 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri ise 888 milyon dolar artışla 61 milyar 395 milyon dolardan, 62 milyar 283 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artarak 153 milyar 550 milyon dolardan, 156 milyar 392 milyon dolara yükseldi.

"BRÜT REZERVLERİMİZ 156,4 MİLYAR DOLARLA TARİHİ YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB rezervlerindeki yeni rekorla ilgili yayınladığı mesajında şu ifadelerde bulundu:

Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi.

"REZERV YETERLİLİĞİMİZ ULUSLARARASI TANIMA GÖRE EŞİK SEVİYEYİ AŞTI"

Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı. Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)