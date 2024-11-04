SON DAKİKA: TÜİK, Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

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Enflasyonun düşmesi beklentisi ve maaş zammına etkisi nedeniyle Türkiye’de tüm gözler, açıklanacak ekim enflasyon verisine odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında; bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.

BEKLENTİLER

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasının yüzde 2,46 olması ve yıllık enflasyonun ise yüzde 47,98'e ineceği öngörüyordu.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.

FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup, yüzde -0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 47,10, aylık yüzde 2,69 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,65 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE’NİN ENFLASYON HEDEFİ

Orta Vadeli Program (OVP), enflasyonun azalması için faaliyetler yürütüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili son mesajında oranın 2024'te yüzde 40, 2025'te yüzde 20 ve 2026'da yüzde 10'un altına ineceğini beyan etti.

Yeni OVP’nin 2024 enflasyon tahmini yüzde 41,5, 2025 için yüzde 17,5, 2026'da yüzde 9,7 ve 2027'de ise yüzde 7 oldu.

2024 ENFLASYON ORANLARI

TÜFE, ocakta aylık yüzde 6,7 artarak yıllık yüzde 64,86 olmuştu.

Şubatta enflasyon aylık yüzde 4,53 artışla yıllık yüzde 67,07'ye yükselmişti.

Marta ait TÜFE verileri aylık yüzde 3,16 artışla yıllık yüzde 68,50 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda aylık yüzde 3,18 artışla yıllık yüzde 69,80 kaydetmişti.

TÜFE mayısta ise aylık yüzde 3,37 artarak yıllık yüzde 75,45’e çıkmıştı.

Tüketici fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 1,64 artarak yıllık yüzde 71,60 olmuştu.

TÜFE, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmiş ve yıllık yüzde 61,78'e gerilemişti.

Enflasyon son olarak ağustosta aylık yüzde 2,47 artarak, yıllık yüzde 51,97 oldu.

Eylülde, enflasyon aylık yüzde 2,57 artarak yıllık 49,38’e geriledi.