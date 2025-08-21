SON DAKİKA: Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den İsrail bağlantılı gemi trafiğine kısıtlama...

Reuters'ın haberine göre Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğine kısıtlama getirdi.

Türkiye'nin İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtlamasına ilişkin acente ve liman başkanlıklarına talimat verildiği açıklandı.

TÜRKİYE'DEKİ LİMANLARA YANAŞAMAYACAK VEYA KONTEYNER TRANSFERİ YAPAMAYACAK

Türk liman yetkilileri, gemi acentelerinden gayriresmi olarak, gemilerin İsrail’le bağlantısı olmadığını ve ülkeye gönderilen askeri veya tehlikeli yük taşımadığını belirten yazılar talep etmeye başladı. Buna göre İsrail'le bağlantılı gemiler Türkiye'deki limanlara yanaşamayacak veya konteyner transferi yapamayacak.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, liman başkanlığı ofisi acentelere bu konuda yazılı teminat verilmesi yönünde sözlü talimat verdi, ancak konuyla ilgili resmi bir genelge bulunmuyor.

KARAR TÜRKİYE GENELİNDEKİ LİMANLARDA GEÇERLİ

Kaynaklardan biri, talimatın Türkiye genelindeki limanlarda geçerli olduğunu söyledi.

GEMİLERDE İSRAİL'E GİDEN PATLAYICILAR OLMAMALI

İkinci kaynağa göre, garanti mektubunda gemi sahipleri, işletmecileri ve yöneticilerinin İsrail’le hiçbir bağının bulunmadığı ve gemide İsrail’e giden patlayıcılar, radyoaktif maddeler ya da askeri ekipman gibi belirli türden yüklerin olmadığı belirtilmeli.

TÜRKİYE DAHA ÖNCE İSRAİL İLE TİCARETİ SONLANDIRMIŞTI

Geçen yıl Türkiye, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail’le yıllık 7 milyar dolarlık ticareti sonlandırmıştı.