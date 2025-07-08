Sözleşmeli personellerin maaş tavanları belli oldu

TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte netleşen memur maş zam oranı sözleşmeli personel için de geçerli.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personellerin ücret tavanlarına ilişkin genelgeye imza attı.

Kamuda görev alan sözleşmeli personellerin ücret tavanları kesinleşti.

YÜZDE 15,57 ZAM

Yüzde 15,57 oranında zam alan sözleşmeli personellerin yeni alacakları maaşlar da belirlenmiş oldu.

SÖZLEŞMELERİ BİTENLER İÇİN

Ayrıca sözleşmeleri bu yıl sonu bitecek olan personeller için 15 Aralık 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 17 günlük süre için 15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla geçerli olan aylık net sözleşme ücretinin 17/31'i kadar, ek ödemenin de 17/31'i kadar ödeme yapılacak.

KATSAYILAR BELİRLENDİ

1 Temmuz 2025-31 Aralık 2025 döneminde geçerli olan hesaplama:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (1,170211), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (18,316014), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,371113) olarak belirlendi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL TAVAN ÜCRETİ: 65 BİN 48,5 LİRA

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 64 bin 48,55 TL'ye yükseltildi.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 57 bin 97,85 TL'ye yükseltildi.

ÜCRET TOPLAMI ÜST SINIRI

8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 2'nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 116 bin 552,79 TL'ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde yüzde 15,57 oranında artırıldı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

1/7/2025 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 53 bin 919,68 TL oldu.

19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/7/2025 tarihi itibarıyla 72 bin 926,56 TL oldu.

ÖDEME TARİHİ

Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/7/2025-14/7/2025 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YENİ MAAŞLARI