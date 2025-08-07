SPK ile Türkiye Noterler Birliği arasında finansal okuryazarlık iş birliği

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Noterler Birliği arasındaki Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü'nün imza töreni, gerçekleştirildi.

birlik merkezinde gerçekleştirilen imza töreninde SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Noterler Birliği ile imzaladıkları iş birliği protokolüne ilişkin, bilgi verdi.

SPK Başkanı Gönül, yaptığı konuşmada, protokolün, iki kurum arasında bir mutabakat olmasının ötesinde, toplumsal dönüşümün önemli bir adımı olduğunu söyledi.

FİNANSAL BİLİNCİN TOPLUMUN HER KATMANINA YAYILMASINA BÜYÜK KATKI

Finansal okuryazarlığın, ülkenin ekonomik istikrarını güçlendiren temel taşlardan biri olduğuna işaret eden Gönül, "Günümüzde finansal bilgiye erişim kolaylaşmış olsa da bu bilginin doğru anlaşılması ve uygulanması için hala bir rehberliğe ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz. Bu konudaki farkındalık, en önemli gündem maddelerimizden birisidir. Bu çerçevede Türkiye Noterler Birliği ile gerçekleştireceğimiz bu iş birliğinin, finansal bilincin toplumun her katmanına yayılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Gönül, noterlerin vatandaşlarla temas halinde önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirterek, "Bu bağlamda noterlerimizin finansal okuryazarlık konusundaki katkıları çarpan etkisi yaratarak yaygın ve sürdürülebilir bir finansal farkındalığa öncülük edecektir." ifadesini kullandı.

SPK'YE OECD'DE DELEGASYON BAŞKANLIĞI GÖREVİ

Türkiye'de 22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" ilan edildiğini anımsatan Gönül, bu alandaki çalışmalarına daha hızlı şekilde devam edeceklerini dile getirdi.

YENİ PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Gönül, SPK olarak yurt içinde ve dışında birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Fransa başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleriyle pek çok projemizi başlattık. Kurul olarak OECD'de finansal tüketicinin korunması, eğitimi ve kapsayıcılığı alanındaki çalışma grubunun delegasyon başkanlığını da üstlenmiş bulunuyoruz. Finansal okuryazarlık alanındaki koordinasyon görevimizi müteakip üstlendiğimiz bu görevler, bizi bu yolda daha da motive etti. SPK olarak bizler, uzun süredir yürüttüğümüz bilinçlendirme kampanyalarıyla, özellikle gençlerimizin, kadınlarımızın ve çalışan kesimin finansal dünyada daha güçlü adımlar atabilmesi için çalışıyoruz. Bu protokol, çabalarımızı daha geniş tabana yayma imkanı sunacak, noterlerimiz aracılığıyla milyonlarca vatandaşımıza erişim gücümüzü pekiştirecek.

PLATFORM OLUŞTURULDU

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı da SPK'nin ülkedeki finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına yönelik bir platform oluşturduğuna işaret ederek, protokolün konusunu bu alandaki kurumlar arası iş birliği çalışmalarının oluşturduğunu söyledi.

"ÜLKEMİZDEKİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN DAHA DA GELİŞECEĞİNİ UMUYORUZ"

Birlik olarak finansal okuryazarlık konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak için çalıştıklarına dikkati çeken Alıcı, şunları kaydetti: