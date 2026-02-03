SPK, Metgün Enerji'nin 2,5 milyar TLlik tahvil ve bono ihracını onayladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Metgün Enerji’nin, tahvil ve finansman bonosu ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvuru onaylandı.

Toplam 2,5 milyar TL tutarındaki ihraçtan elde edilecek fonun, şirketin yeni yatırım projelerinin finansmanında ve mevcut projelerde verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarda kullanılması planlanıyor.

Halihazırda işletmede olan projeleri ve devam eden yatırımlarıyla birlikte 274,44 MW seviyesinde kurulu güce sahip olan Metgün Enerji, ihraçtan sağlayacağı kaynağı yeni yatırım projelerinde kullanmayı ve büyüme stratejisini desteklemeyi amaçlıyor.

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE ELMACIK RES PROJEMİZDE DE ELEKTRİK ÜRETİMİNE GEÇMEYİ PLANLIYORUZ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, “Metgün Enerji olarak güçlü finansal yapımızı koruyarak, enerji alanındaki faaliyetlerimizi sürdürülebilir büyüme odağıyla geliştirmeye devam ediyoruz. İzmir, Burdur, Konya, Kahramanmaraş ve Artvin’de işletmede olan santrallerimizde gerçekleştirdiğimiz üretimlerin yanı sıra, Kırklareli’nde Elmacık RES projemizde inşaat ve montaj çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içerisinde Elmacık RES projemizde de elektrik üretimine geçmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte farklı illerde geliştirilen GES projelerimiz için ön lisans başvurularımız tamamlanmış durumda. SPK’dan onayını aldığımız tahvil ve finansman bonosu ihracı ile yatırım planlarımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

YATIRIMLARLA BÜYÜME HEDEFİ

Metgün Enerji, mevcut portföyünü güçlendiren yatırımlarıyla yenilenebilir enerji alanındaki büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor.