S&P'nin beklenen Türkiye Raporu bugün yayınlanıyor

Bugün açıklanacak Standard&Poor's'un (S&P) "Türkiye değerlendirme raporu", haftaya imzasını atacak.
Türkiye için daha önce kredi notlarını açıklayan uluslararası kuruluşların notları şöyle:
S&P: Kredi notu: B+, Not Görünümü: Pozitif
Fitch: Kredi notu: BB-, Not Görünümü: Durağan
Moody's: Kredi notu: B1, Not Görünümü: Pozitif
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 34,2553'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 34,3240'tan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI ve S&P'nin Türkiye değerlendirme raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra İngiltere ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.
ALTININ ONSU REKORA DOYMUYOR
Altının ons fiyatı dün 2 bin 790,14 dolar seviyesini test ederek rekor tazelemesinin ardından yüzde 1,6 değer kaybederek 2 bin 743,94 dolardan kapandı.
Yeni güne yükseliş eğiliminde başlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 751 dolar seviyesinde bulunuyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3 bin 40 lira
Çeyrek altın: 5 bin 155 lira
Cumhuriyet altını: 21 bin 2 lira
Tam altın: 20 bin 619 lira
Yarım altın: 10 bin 309 lira
DÖVİZ
Dolar: 34,3240 lira
Euro: 37,3640 lira
Sterlin: 44,2249 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,9 yükselerek 74 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 74,1 dolardan işlem görüyor.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 değer kaybederek 8.863,88 puandan tamamladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,63 puan ve yüzde 0,28 artışla 8.888,51 puana çıktı.
BIST 100 DESTEK VE DİRENÇ KONUMU
Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
ABD SEÇİMLERİ
Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.
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