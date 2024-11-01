S&P'nin beklenen Türkiye Raporu bugün yayınlanıyor

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Bugün açıklanacak Standard&Poor's'un (S&P) "Türkiye değerlendirme raporu", haftaya imzasını atacak.

Türkiye için daha önce kredi notlarını açıklayan uluslararası kuruluşların notları şöyle:

S&P: Kredi notu: B+, Not Görünümü: Pozitif

Fitch: Kredi notu: BB-, Not Görünümü: Durağan

Moody's: Kredi notu: B1, Not Görünümü: Pozitif

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 34,2553'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 34,3240'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI ve S&P'nin Türkiye değerlendirme raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra İngiltere ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini dile getiriyor.

ALTININ ONSU REKORA DOYMUYOR

Altının ons fiyatı dün 2 bin 790,14 dolar seviyesini test ederek rekor tazelemesinin ardından yüzde 1,6 değer kaybederek 2 bin 743,94 dolardan kapandı.

Yeni güne yükseliş eğiliminde başlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 751 dolar seviyesinde bulunuyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 40 lira

Çeyrek altın: 5 bin 155 lira

Cumhuriyet altını: 21 bin 2 lira

Tam altın: 20 bin 619 lira

Yarım altın: 10 bin 309 lira

DÖVİZ

Dolar: 34,3240 lira

Euro: 37,3640 lira

Sterlin: 44,2249 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,9 yükselerek 74 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 74,1 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 değer kaybederek 8.863,88 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,63 puan ve yüzde 0,28 artışla 8.888,51 puana çıktı.

BIST 100 DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD SEÇİMLERİ

Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.