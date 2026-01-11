SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni kök maaş hesabı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

En düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı 20 bin lira olarak netleşince kök maaşlardaki hesaplamalar da değişti.

En düşük emekli aylığı yüzde 18,6 zamla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi.

2025 Temmuz'da yılın sonuna kadar 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıktı.

Düzenleme Meclis'e sunuldu. Düzenleme onaylanarak Meclis'ten geçtiğinde, Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecek.

MAAŞLARA YENİ DÜZENLEME

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları belli olurken kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanlar için yeni bir düzenlemeye gidildi.

MAAŞLARIN YATIRILACAĞI TARIH

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

YENİ KÖK MAAŞI HESABI

Kök Maaş: 8.000 TL → Ödenecek Maaş: 20.000 TL

Kök Maaş: 9.000 TL → Ödenecek Maaş: 20.000 TL

Kök Maaş: 10.000 TL → Ödenecek Maaş: 20.000 TL

Kök Maaş: 11.000 TL → Ödenecek Maaş: 20.000 TL

Kök Maaş: 12.000 TL → Ödenecek Maaş: 20.000 TL

Kök Maaş: 13.000 TL → Ödenecek Maaş: 20.000 TL

Kök Maaş: 14.000 TL → Ödenecek Maaş: 20.000 TL

Kök Maaş: 15.000 TL → Ödenecek Maaş: 20.000 TL

Kök Maaş: 16.000 TL → Ödenecek Maaş: 22.534 TL

Kök Maaş: 16.880,98 TL → Ödenecek Maaş: 20.020,84 TL

Kök Maaş: 17.000 TL → Ödenecek Maaş: 20.162 TL

Kök Maaş: 18.000 TL → Ödenecek Maaş: 21.348 TL

Kök Maaş: 19.000 TL → Ödenecek Maaş: 22.534 TL

Kök Maaş: 20.000 TL → Ödenecek Maaş: 23.720 TL

Kök Maaş: 21.000 TL → Ödenecek Maaş: 24.906 TL

Kök Maaş: 22.000 TL → Ödenecek Maaş: 26.092 TL

Kök Maaş: 23.000 TL → Ödenecek Maaş: 27.278 TL

Kök Maaş: 24.000 TL → Ödenecek Maaş: 28.464 TL

Kök Maaş: 25.000 TL → Ödenecek Maaş: 29.650 TL

Kök Maaş: 26.000 TL → Ödenecek Maaş: 30.836 TL

Kök Maaş: 27.000 TL → Ödenecek Maaş: 32.022 TL

Kök Maaş: 28.000 TL → Ödenecek Maaş: 33.208 TL

Kök Maaş: 29.000 TL → Ödenecek Maaş: 34.394 TL

Kök Maaş: 30.000 TL → Ödenecek Maaş: 35.580 TL