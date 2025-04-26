Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti

AA & Ensonhaber

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

S&P'den yapılan açıklamada Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun 'BB-' olarak teyit edildiği ve kredi notu görünümünün 'durağan' olduğu belirtildi.

Ülkenin 'B' olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİ

Türkiye ekonomisine dair risklere de işaret edilen açıklamada 'durağan' görünümün mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği, böylece iç ve dış gerilimler karşısında hükümetin orta vadeli programıyla ilgili uygulama risklerini dengeleyeceği yönündeki görüşü yansıttığı vurgulandı.

Açıklamada ülke ekonomisine dair büyüme tahminine de yer verildi.

Türkiye'de bu yıl yüzde 2,7 ve 2026'da yüzde 2,9 gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi beklendiği aktarıldı.