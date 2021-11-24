Startup yatırımları 2023'te 10 milyar dolara ulaşacak

Startuplar, devlet organları ve akademik çevrelerce destekleniyor. Bu konuda yapılan yatırımlar da beklentilerle birlikte şekilleniyor.

Startuplarla ilgili çalışmaları bulunan Dr. Emre Çamlıbel, Türkiye'nin son dönemde yükselen girişim ekosistemi ve gelecek dönem yatırım alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEVLET VE AKADEMİK DÜNYA STARTUPLARI DESTEKLİYOR

Çamlıbel, akademik dünyanın teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri ve kuluçka merkezleri ile startupları desteklediğini söyledi. Devletin hem kamusal hem de yarı kamusal organlarıyla tüm gücüyle girişimcileri desteklediğini vurgulayan Çamlıbel, finans sektörünün, bireysel ve kurumsal yatırımcıların da girişim ekosistemine önemli ölçüde katkı verdiğini anlattı.

"TEKNOLOJİ GELİŞMELERİ DESTEKLENDİĞİNDE ATILIM ORTAMI OLUŞUR"

Çamlıbel, girişimlerin ve girişimcilerin maddi ve teknik anlamda desteklenmesini önemli ve değerli bulduğunu ifade ederek, "Çünkü önümüzdeki dönemde Türkiye'nin rekabet üstünlüğü yaratabilmesi için özellikle teknoloji girişimlerinin bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesi gerekiyor. Bu şekilde ancak atılım ortamı oluşturulur." dedi.

"GİRİŞİMLERE YAPILAN YATIRIMLAR İKİYE KATLANABİLİR"

Emre Çamlıbel, Türkiye genelinde girişimlere yapılan yatırımların 2021'de geçen yıla göre ikiye katlanmasının beklendiğini söyledi.

"YATIRIM TUTARI 2022'DE 4 MİLYAR DOLAR VE 2023'TE 10 MİLYAR DOLARI BULABİLİR"

Girişimlere yapılan yatırımların yıl sonunda 2 milyar dolara ulaşabileceğini belirten Çamlıbel, "Bunun içinde Türkiye'de doğmuş ve yurt dışına açılmış, Türkiye'de doğmuş ve ağırlıklı faaliyetini burada devam ettiren firmalar var. Bu yatırım tutarı yıllar itibarıyla katlaya katlaya giderse 2022'de 4 milyar dolar ve 2023'te 10 milyar doları bulabilir. Girişimlerin hızlı bir şekilde başarılı olanlarının geniş bir pazara hitap edebilmeleri için yurt dışına taşınması önem arz ediyor. Buna Getir ve Colendi'yi örnek verebiliriz. Bu gibi firmaların yurt dışına açıldıktan sonra oradan da yatırım almalarının Türkiye'ye ilave katkısı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"OYUN SEKTÖRÜ, TÜRKİYE'NİN CİDDİ REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADIĞI BİR ALAN"

Çamlıbel, "Finans teknolojilerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Oyun, Türkiye'nin ciddi rekabet üstünlüğü yakaladığı bir alandır. Oyun sektörüne yatırım yapmayı planlıyoruz. Sanayiye de destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.