Su faturasında 'kirleten öder' sistemi 2 yıl ertelendi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle "Kirleten Öder" sisteminin yürürlüğe girme tarihi, 31 Aralık 2026’ya ertelendi. Daha önce 31 Aralık 2024'te uygulanması planlanan sistem, iki yıl daha gecikmiş olacak.

KULLANIM ARTTIKÇA FATURA DA ARTACAK

Ekonomim'in haberine göre, bu düzenlemeyle su ve atık yönetimi hizmetlerinde yeni bir ücretlendirme modeli uygulanacak. Fazla su tüketenler ve daha fazla atık üretenler, faturalarda daha yüksek bedellerle karşılaşacak.

Bunun yanı sıra, Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf ücreti, artık tek kalemde tahsil edilecek. Böylece faturalar daha şeffaf ve sade hale getirilecek.

ATIK GELİRLERİ SADECE SU VE ÇÖP YÖNETİMİNE HARCANACAK

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, yeni sistemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Öner’e göre, belediyeler bu yeni sistemden elde edilen gelirleri yalnızca su ve atık yönetiminde kullanabilecek. Ayrıca, su kullanım miktarı arttıkça ek bedelin de yükseleceğini belirtti. Fatura tutarları ve ek ücretler, Belediye Meclisleri tarafından belirlenecek.

YENİ DÖNEMDE NELER DEĞİŞECEK

- Su tüketimi arttıkça fatura da artacak.

-Üretilen çöp miktarı yükseldikçe ödenecek tutar kabaracak.

-Belediyeler, bu sistemden elde edilen gelirleri sadece su ve atık yönetimi için kullanacak.

Yeni uygulamayla birlikte, su tasarrufu teşvik edilirken, atık üretimini azaltmaya yönelik bir bilinç oluşturulması hedefleniyor. Sistemin, 2026 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte şehirlerin çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlaması bekleniyor.