Su ürünleri ihracatında rekor

Su ürünlerinde geçen yıl Cumhuriyet rekoru kırılırken, bu yılın daha 10. ayında 1 milyar 97 milyon dolarlık satışla bu rekor bile geride bırakılarak yenisi elde edildi.

Türk su ürünleri sektörü, bu yılın 10 ayında 1 milyar 97 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek su ürünleri ihracatının yapıldığı geçen yılın toplam ihracatını da geride bıraktı.

GEÇEN YIL, 12 AYDA YAPILAN İHRACAT RAKAMI DA AŞILDI

Ege İhracatçı Birlikleri’ne göre, sektörden, 2021 yıl bitmeden yeni rekor haberi geldi. Türkiye'den yaklaşık 80 ülkeye yapılan su ürünleri ihracatı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 820 milyon 258 bin dolardan yüzde 34 artışla 1 milyar 97 milyon dolara çıktı. Böylece geçen yıl 12 ayda yapılan ihracat rakamı da aşılmış oldu.

İLK SIRADA LEVREK YER ALDI

Su ürünleri ihracatında ilk sırada, Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında lider olduğu levrek yer aldı. Levrek ihracatı 10 aylık dönemde 383,5 milyon dolara ulaşırken, çipura ihracatı 312 milyon dolara, alabalık ihracatı 123 milyon dolara ve Türk somonu ihracatı da 117 milyon dolara yükseldi.

SALGINLA BİRLİKTE ARTAN SAĞLIKLI TÜKETİM ALIŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİNE YANSIDI

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, salgınla birlikte artan sağlıklı tüketim alışkanlığının su ürünlerine doğrudan yansıdığını belirtti.

Avrupa'da yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntının Türkiye'de yaşanmadığını bunun da rakamlara direkt olarak yansıdığını belirten Demir, "Sektörün vermiş olduğu başarılı işler yıl bitmeden rekoru getirdi. 2023 hedeflerimiz 1 milyar dolardı. Bunu 2019'da yakaladık. Şimdi ise 2023'te 1,5 milyar doları aşmasını hedefledik." dedi.

"TALEPLER ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Kapasite artırımları ve yeni yatırımların da gündemde olduğuna değinen Demir, "Talepler de artarak devam ediyor. Özellikle Avrupa tarafına ürün yetiştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.