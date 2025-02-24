Şubat ayı ilmalat kapasite kullanım oranı açıklandı.

Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı kapasite kullanım oranını açıkladı.
2025 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1750 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,5 seviyesine geldi.
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