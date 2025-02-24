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Ekonomi



Şubat ayı ilmalat kapasite kullanım oranı açıklandı.

Şubat ayı ilmalat kapasite kullanım oranı açıklandı. Merkez bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,9 oldu.