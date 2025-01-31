Şubat ayında doğalgaz tarifesinde değişime gidilmedi

AA

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. Kurumun internet sitesinde yayınlanıyor.

Doğalgazda ocak ayında olduğu gibi şubat tarifesinde de değişiklik olmadı.

TARİFE SABİT KALDI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda şubatta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

BİN METREKÜP DOĞALGAZ: 5 BİN 631 LİRA

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

EKMEK ÜRETİCİLERİ İÇİN

Ekmek üreticileri için tarife, bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

ELEKTİRK ÜRETİM AMAÇLI TARİFE

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

"EN DÜYÜK DOĞALGAZ FİYATI"

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.