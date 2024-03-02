Şubat ihracatı zam şampiyonu otomotiv endüstrisi oldu Bugün açıklanan şubat ayı ihracat rakamları Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Dış ticaret rakamlarıyla birlikte hangi sektörlerin rekora hizmet verdiği de belli oldu.

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre şubat ayında aylık ihracat yüzde 13, 6 artışla 21 milyar 86 milyon dolara ve yıllık ihracat ise yüzde 1,6 artarak 258 milyar 745 milyon dolara yükseldi.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Şubatta 3,1 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

En fazla ihracat artışı gemi, yat ve hizmetlerinden

Ocak ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 188,4 ile gemi, yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 10,8 artışla 14,9 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 22,8'lik yükselişle 3,1 milyar dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 14,1 artışla 453,4 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD ve 1 milyar 80 milyon dolarla İtalya oldu.

En çok ihracat yapan il: İstanbul

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 il 7,7 milyar dolarla İstanbul, 1,6 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa olarak sıralanırken, 64 ilin ihracatının arttığı görüldü.

Geçen ay 1.388 firmamız ilk kez dış satım yaptı.

Euro/dolar paritesinin ihracata pozitif etkisi şubat ayında da devam etti. Geçen ay parite farkı ihracata 63,5 milyon dolar katkı verdi.

Birim ihracat değeri ise 1,43 dolar oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)