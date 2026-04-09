Temizlik alışkanlıkları belli oldu: Süpürgeler teknolojiyle buluşuyor

Bahar temizliği dönemi yaklaşırken Hepsiburada ve FutureBright’ın gerçekleştirdiği "Süpürge Kullanım Alışkanlıkları Araştırması", tüketicilerin tercihlerini ortaya koydu.

Cihazlar ailenin vazgeçilmez bir yardımcısı olurken kullanıcılar süpürgelerine isim de veriyor.

GELENEKSEL ÜRÜNLER DOLAP İÇLERİNE SAKLANIYOR

Hepsiburada, FutureBright ile gerçekleştirdiği "Süpürge Kullanım Alışkanlıkları Araştırması" verilerini paylaştı.

Kullanıcıların temizlik rutinlerinden farklı süpürge türlerine yönelik tercihlerine kadar geniş bir kapsamda açıklanan sonuçlar, tüketicilerin bu dönemdeki ihtiyaçlarını ve teknoloji tercihlerini ortaya koyuyor.

MODERN YARDIMCILAR VİTRİNE, GELENEKSEL MODELLER DOLABA

Araştırmaya göre; hanelerin çoğunda 1’den fazla süpürge türü bulunuyor ve her cihaz ev içinde farklı bir rol üstleniyor. Robot süpürgeler günlük temizliğin sessiz asistanları olarak görev yaparken, dikey şarjlı modeller acil durumlarda ilk tercih oluyor. Özellikle evcil hayvan sahiplerinde süpürge kullanımları artış gösteriyor.

Modern tasarımlarıyla dikey süpürgelerin yüzde 43’ü ve robot süpürgelerin yüzde 31'i evin en görünür köşelerinde sergilenirken, geleneksel kablolu modeller ise dolap içlerinde saklanıyor. Katılımcıların yüzde 56'sı, tek bir cihazla devam etmek zorunda kalması durumunda pratikliği ve çok yönlülüğüyle dikey şarjlı süpürgeyi seçeceğini belirtiyor. Her 10 kişiden 1’inde ise 3 farklı süpürge türü birden bulunuyor.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer çıktısı ise süpürgelerin artık bir temizlik aracının ötesine geçmesi. İsim dahi verilen bu cihazlar, evin yükünü paylaşan vazgeçilmez yardımcılar haline dönüşmüş durumda.

SÜPÜRGE DEĞİŞİMİNDE BELİRLEYİCİ ARIZA DEĞİL, İNOVASYON

Satın alma motivasyonlarında da köklü bir dönüşüm yaşanıyor. Katılımcıların yüzde 35'i süpürgesini arızalandığı için değil, daha yeni bir teknolojiyle tanıştığı için yeniliyor. Satın alma kararında performans beklentisi yüzde 39 oranıyla fiyatın önüne geçerken, her 10 kişiden 7'si ürünü almadan önce detaylı araştırma yapıyor. Karar sürecinde tanıdık tavsiyesi yüzde 38, e-ticaret platformlarındaki kullanıcı yorumları ise yüzde 36 oranında belirleyici rol oynuyor.

Tüketiciler satın almadan önce detaylı bir araştırma yaptıklarında, aldıkları üründen çok daha fazla memnun kalıyorlar; hatta bu memnuniyet oranı yüzde 96 ile rekor bir seviyeye ulaşıyor. Cihaz bazında ise kullanıcılar beklentilerinin dikey süpürgelerde yüzde 86, robot süpürgelerde yüzde 85, kablolu modellerde ise yüzde 72 oranında karşılandığını belirtiyor. Süpürge alışverişlerinde e-ticareti seçen müşterilerin yüzde 52'si indirimli fiyatları, yüzde 51'i ise taksit avantajlarını bu tercihlerindeki temel sebep olarak gösteriyor. Önümüzdeki 6 ayda süpürge almayı planlayanların ilk tercihi ise yine dikey şarjlı modeller olarak öne çıkıyor.

BAHAR AYLARI SATIŞ TRENDLERİNİ BELİRLİYOR

Hepsiburada’nın satış verileri, tüketicilerin süpürge alışverişinde belirli dönemlere odaklandığını ortaya koyuyor. Baharın gelişiyle birlikte dikey süpürge kategorisine talep artıyor. Mart ayında Şubat’a oranla yüzde 31 büyüyen talep, Nisan ayında ise bir önceki aya göre yüzde 55’lik bir artış sergiliyor.