Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı yarın Türkiye'de

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye gelecek ve bu ziyaretinde iki ülke ticari ilişkileri değerlendirilecek.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Bakan Nidal Şaar'ın temasları kapsamında iki ülke ticari ilişkilerinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi bekleniyor.

Konuk Bakan Şaar ve beraberindeki heyetin temasları 7 Ağustos'a kadar devam edecek.

TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDA EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER

Ziyarette, yeni dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, kurumsal mekanizmaların tesis edilmesi planlanıyor. İş dünyası temsilcilerinin de yer alması beklenen ziyaret, yol haritalarının belirleneceği "tarihi bir adım" olarak değerlendiriliyor.

KEOA

Öte yandan görüşmelerde, iki ülke ekonomisinin entegrasyonunu hedefleyen, gerek bölgenin gerekse Suriye'nin gerçeklerine uygun yeni nesil Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (KEOA) tesis edilmesi, bu anlaşmaya yönelik çalışmaların yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.

ETOK

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında önemli bir anlaşmaya da imza atılacak. Taraflar arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir platform niteliği taşıyan Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesini (ETOK) kuran anlaşma, Bakanlar Bolat ve Şaar tarafından imzalanacak.

ZİYARETİN İSTİKRARLI BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLMASI BEKLENİYOR

İki ülke arasında ticaret hacmi, geçen yıl, 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türk müteahhitlik firmaları Suriye'de bugüne kadar toplam 794 milyon dolarlık 26 proje üstlendi. Bu kapsamda Bakan Şaar ve heyetin Türkiye ziyaretinin, iki ülke ilişkilerinde güçlü ve istikrarlı bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor.

Yeni dönemin bölgede "kazan-kazan" politikalarına örnek olması ve somut projelerin hayata geçirileceği ekonomik bir modeli ortaya koyması öngörülüyor.