Suriye'deki vergi düzenlemesine ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

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Suriye, 61 yıllık Baas rejimden kurtulmasının ardından yeni bir sürece girdi.

Bu süreçte Suriye'nin yeniden ayağı kalkması için Türkiye, oldukça büyük destekler veriyor.

İç savaş sonrası gelen Suriyeli vatandaşları incitmeyen ve onurlu dönüşlerine imkan sağlayan Türkiye, geçiş hükümetine olan desteğini de sürdürüyor.

Türkiye ve Suriye arasında yeni süreçte, her alanda iş birliği hedefleniyor.

Ancak birkaç gündür gündeme bazı iddialar getirildi.

Suriye hükümetinin Türkiye'den gerçekleştirilen ithal ürünlere yüzde 300 yüzde 500 artış yaptığı iddiaları dolaşıma sokuldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Suriye'de yeni yönetim, tüm sınır kapılarında aynı gümrük mevzuatını uygulamaya başladı.

Bunun akabinde, Türkiye'den getirilen ithal ürünlere yönelik artış yapıldığının söylenmesi üzerine, Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SURİYE İLE TİCARET, GÜMRÜK VE DIŞ POLİTİKA ALANLARINDA GÖRÜŞME YAPILDI"

Suriye Yeni Yönetimi 11.01.2025 tarihinde ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye’nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır.



Ülkemiz, Suriye’de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında ortak çalışmalar yürütmektedir.



Bu kapsamda, son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

"SURİYE TARAFIYLA GÜMRÜK VERGİLERİ KONUSUNDA İSTİŞARE"

Son olarak, dün gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapılmıştır. Görüşmelerin devamı olarak, önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır. Diğer taraftan, ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır.

"ÜLKEMİZİN FİRMALARI KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEKTİR"