Susuz tarımla yetişen 15 bitki

Özel Haber

Dünyada küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri yaşanıyor.

Bu değişiklikler, sıcaklık artışına, yağış miktarı ve rejiminde düşüş yaşanmasına ve kuraklığa sebep oluyor.

Dünya genelinde yaşanan kuraklıktan şüphesiz en çok tarım ürünleri etkileniyor.

Hal böyleyken üreticiler, tarımda kuraklığa karşı alternatif yöntemlere başvuruyor.

Yetkililer, Türkiye'nin de etkilendiği bu değişime çözüm arayışını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, sahada çiftçilere susuz tarım uygulamaları konusunda destek veriyor.

"SUSUZ TARIM" YÖNTEMİ KULLANILIYOR

Bol su kullanımın dayalı geleneksel tarım yöntemlerine alternatif olarak üreticiler, su kullanımına daha az dayalı "susuz tarım" yöntemini uyguluyor.

Susuz tarım, minimal su kullanımını hedefler ve suya ihtiyaç duymadan veya çok az su kullanarak bitki yetiştirme yöntemlerini içerir.

KURAKLIĞA DAYANIKLI YA DA AZ SU İSTİYORLAR

Susuz tarımda başarı sağlanabilecek bitkiler, genellikle kuraklığa dayanıklı ve az suyla yetinebilen türlerdir.

SUSUZ TARIMLA YETİŞEN BİTKİLER

Türkiye'de susuz tarımla yetişen bitkiler şöyle:

OPUNTİA (DİKENLİ İNCİR)

ALOE VERA

NOHUT

MERCİMEK

BUĞDAY

ARPA

AYÇİÇEĞİ

ASPİR

ZEYTİN

BADEM

LAVANTA

SAFRAN

BİBERİYE

ÖLMEZ ÇİÇEĞİ

KETEN TOHUMU