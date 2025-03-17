Susuz tarımla yetişen 15 bitki

Dünyada küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri yaşanıyor.
Bu değişiklikler, sıcaklık artışına, yağış miktarı ve rejiminde düşüş yaşanmasına ve kuraklığa sebep oluyor.
Dünya genelinde yaşanan kuraklıktan şüphesiz en çok tarım ürünleri etkileniyor.
Hal böyleyken üreticiler, tarımda kuraklığa karşı alternatif yöntemlere başvuruyor.
Yetkililer, Türkiye'nin de etkilendiği bu değişime çözüm arayışını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, sahada çiftçilere susuz tarım uygulamaları konusunda destek veriyor.
"SUSUZ TARIM" YÖNTEMİ KULLANILIYOR
Bol su kullanımın dayalı geleneksel tarım yöntemlerine alternatif olarak üreticiler, su kullanımına daha az dayalı "susuz tarım" yöntemini uyguluyor.
Susuz tarım, minimal su kullanımını hedefler ve suya ihtiyaç duymadan veya çok az su kullanarak bitki yetiştirme yöntemlerini içerir.
KURAKLIĞA DAYANIKLI YA DA AZ SU İSTİYORLAR
Susuz tarımda başarı sağlanabilecek bitkiler, genellikle kuraklığa dayanıklı ve az suyla yetinebilen türlerdir.
SUSUZ TARIMLA YETİŞEN BİTKİLER
Türkiye'de susuz tarımla yetişen bitkiler şöyle:
OPUNTİA (DİKENLİ İNCİR)
ALOE VERA
NOHUT
MERCİMEK
BUĞDAY
ARPA
AYÇİÇEĞİ
ASPİR
ZEYTİN
BADEM
LAVANTA
SAFRAN
BİBERİYE
ÖLMEZ ÇİÇEĞİ
KETEN TOHUMU
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