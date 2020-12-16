Euro
9.5067
-0.28%
Dolar
7.8062
-0.38%
Altın
466.59
-0.15%
Borsa
1.406
0.74%
Bitcoin
152.230
0.92%
EXEN Coin
10.60
-1.85%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Suudi Arabistan'ın 2021 bütçesi 37.6 milyar dolar açık verdi

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in onayladığı 2021 bütçe kanununda 37 milyar 600 milyon dolar (141 milyar riyal) açık oluştuğu bildirildi.
    • AA
    • 16.12.2020 - 09:40
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 10:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Suudi Arabistan'ın 2021 bütçesi 37.6 milyar dolar açık verdi

    Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kral Selman bin Abdulaziz'in onayladığı bütçe kanununda giderler, 264 milyar dolar (990 milyar riyal), gelirler ise 226 milyar 400 milyon dolar (849 milyar riyal) öngörülürken, bütçede 37 milyar 600 milyon dolar (141 milyar riyal) açık meydana geldi.

    MALİYE BAKANINA YETKİ

    Kral Selman, Maliye Bakanına genel rezervden para çekerek, tahvil, sukuk ve diğer borçlanma araçlarını ihraç ederek açığı kapatma yetkisi verdi.

    Suudi Arabistan ın 2021 bütçesi 37.6 milyar dolar açık verdi #1

    PETROL FİYATLARI DÜŞÜNCE

    Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ekim ayında, koronavirüs  salgınında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle genel bütçe gelirlerinin 2020'nin ilk 9 aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144 milyar 400 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir