Suudi Arabistan'ın 2021 bütçesi 37.6 milyar dolar açık verdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in onayladığı 2021 bütçe kanununda 37 milyar 600 milyon dolar (141 milyar riyal) açık oluştuğu bildirildi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kral Selman bin Abdulaziz'in onayladığı bütçe kanununda giderler, 264 milyar dolar (990 milyar riyal), gelirler ise 226 milyar 400 milyon dolar (849 milyar riyal) öngörülürken, bütçede 37 milyar 600 milyon dolar (141 milyar riyal) açık meydana geldi.

MALİYE BAKANINA YETKİ

Kral Selman, Maliye Bakanına genel rezervden para çekerek, tahvil, sukuk ve diğer borçlanma araçlarını ihraç ederek açığı kapatma yetkisi verdi.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜNCE

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ekim ayında, koronavirüs salgınında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle genel bütçe gelirlerinin 2020'nin ilk 9 aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144 milyar 400 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.