Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, çalışmalara ilişkin bilgi verdi

Türkiye, tarım alanında yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nde gazetecilerle bir araya gelerek, kurumun çalışmaları ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurumun özerk bir yapıya sahip olduğunu, 1600 kooperatif ve 18 bölge birliğiyle çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Aydın, yaklaşık 900 bin üyelerinin bulunduğunu söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN NEDEN OLDUĞU GÜBRE SORUNU HAKKINDA KONUŞTU

Aydın, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu dönemde gündeme gelen Türkiye'nin gübre durumuna ilişkin soruya cevap verirken de bu yıl her yıl sattıklarından birkaç gemi fazla alarak üreye girdiklerini söyledi.

Son 3 yıldır kendilerinden gübre alan bütün üreticilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını vurgulayan Aydın, "İlkbahar sezonuna bütün stoklarımız hazırdı. ABD ve İsrail'in İran ile savaşı öncesinde de hazırlıklarımızı tamamlamıştık. İhtiyacımız olan gemileri Hürmüz'den geçirmiştik. Şu anda gübre sorunu yok." ifadesini kullandı.

"ARA VERDİĞİMİZ ÜRETİME BİR AN ÖNCE BAŞLAMAYI İSTİYORUZ"

İran'daki tesiste 2 bin 500 kişinin çalıştığını söyleyen Aydın, şunları kaydetti:

Ara verdiğimiz üretime bir an önce başlamayı istiyoruz. Enerji konusunda doğal gaz ile çalışan gaz türbini konusunda alternatif enerji yatırımı planlıyoruz.



Bugünkü haliyle bile kıymetli olan tesisin yaptırımların kalkması halinde çok daha kıymetli hale geleceğini düşünüyoruz.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TARIMSAL SANAYİ GRUBUYUZ"

Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi grubu olduklarına işaret eden Aydın, yemde Türkiye pazarının yüzde 15'ini, gübrede yüzde 30'unu domine ettiklerini, 150 milyar liralık girdi satışları olduğunu anlattı.

Türkiye'nin en büyük gıda tedarikçisi konumunda bulunduklarını, geçen yıl 20 milyar liranın üzerinde 40 farklı ürün aldıklarını ifade eden Aydın, Tarım Kredi KOOP Marketlerde 2 bine yakın ürün sattıklarını, marketin günlük müşteri sayısının yaklaşık 1 milyon olduğunu söyledi.

MARKET FİYATLARINA DEĞİNDİ

Bu marketlerin fiyat yönünden zaman zaman eleştirildiğine dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

Benzinin fiyatı artınca hepimizin lojistik maliyetleri artıyor. Elektrik fiyatı artınca herkesin elektrik fiyatı artıyor. Bazı maliyetlere katlanmama gibi bize sağlanmış bir opsiyon yok.



Daha düşük kar marjlarıyla çalışıyoruz. Bize sadece ekonomik durumu zayıf değil, her sınıftan insan geliyor. Dolayısıyla biz ekonomik durumu biraz daha iyi olanlar için 'Tarım Kredi' adıyla bir buğday unu yapıyoruz, bir de 'Anadolu' diye ikinci bir markayla buğday unu yapmaya başladık.



Aynı şeyi makarnada, pirinçte yaptık. Bizim tüm ürünlerimiz, Türkiye'deki üreticilerden alınmıştır, ithal yoktur. Her şeyi bu ülkede üretenlerden alıyoruz. Dolayısıyla bizimki yerli, çok önemli bir şey.

TRAKYA'DA HAYVANCILIK ALANINDA BÜYÜK YATIRIM

Yakın zamanda önemli bir yatırımı hayata geçirecekleri bilgisini veren Aydın, "Trakya'da hayvancılık üzerine 4 milyar liranın üstünde büyük bir yatırım yapacağız, 1200 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek. Endüstriyel hayvancılık, ırk ıslahı, nitelik, kalitenin artması yönüyle çok büyük bir yatırım yaptık. Her an kamuoyuna bir temel atma duyurusu yapabiliriz." dedi.

Aydın, Türkiye'de üretmenin ve üretileni satmanın zor olduğunu ancak bu sene yağışlardaki artışla ürün bolluğu olduğunu ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI NEDENİYLE YAŞANAN TEDARİK SIKINTILARI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla ortaya çıkan tedarik zinciri aksamaları nedeniyle ayçiçeğinde 2022'de yaşanan krizin geçen yıl ve bir önceki yıl yaşanmadığını vurgulayan Aydın, bunun nedeninin yapılan ithalat düzenlemesi olduğunu söyledi.

Aydın, depo yatırımlarının önemine dikkati çekerek, en büyük handikabın depo olduğunu, halihazırda 18 depoları bulunduğunu, iyi depo bulduklarında da büyümeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

"İNTERNETTEN SATIŞ YAPMAYI DA DÜŞÜNÜYORUZ"

Marketlerin sadece gıda satışıyla ayakta kalmasının zor olduğunu belirten Aydın, "Nasıl ayakta kalıyoruz? Satış noktasına sahip olmak çok büyük bir avantaj. Gıda dışı ürünlerde büyük kar marjları var. Biz şimdiye kadar o bölüme girmemiştik, yavaş yavaş oraya gideceğiz. Gıdadaki marjları burayla gidereceğiz." diye konuştu.

Aydın, dükkan başına ciroda rakiplerinden iyi durumda olduklarını ve şube sayısında büyümeye devam edeceklerini belirterek, "İnternetten satış yapmayı da düşünüyoruz. Tabi onu yapabilmek için dağıtım kanalı, lojistik gibi konular da var." dedi.

KURUM ZARAR EDİYOR İDDİLARINA YANIT

Kurumun zarar ettiğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Aydın, şunları söyledi:

Biz faaliyet zararı etmiyoruz. Biz bir grubuz ve bu grubun konsolide bilançosuna bakmak gerekir. Stoklarımızı doğru yönetiyoruz. Bir şirketin güçlü olup olmadığını nereden anlarsınız, öz kaynaklarından. Öz kaynağı yüzde 45 artırmışız.