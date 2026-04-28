Emin Çölaşan'dan 'deprem konutları' hazımsızlığı: Nerede bu 450 bin konut?

Deprem bölgesi ayağa kalkıyor...

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

KONUT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığındaki ekip, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Binalar hızla yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

MUHALEFETİN HAZIMSIZLIĞI

Süreç bu şekilde devam ederken CHP başta olmak üzere muhalefet ise yandaşlarıyla, trolleriyle birlikte devletin adımlarını karalamak için algı operasyonlarına başladı.

Somut gerçeklere rağmen deprem bölgesinde evlerin yapılmadığı gibi akıldışı iddialarda bile bulundular.

"NEREDE BU 450 BİN KONUT?"

Son olarak Sözcü yazarı Emin Çölaşan da 'TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi' programının ardından bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetin çalışmalarını karalamaya kalkıştı.

'MASAL' OLARAK TANIMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tam 455 bini aşkın ev ve iş yerini afetzedelerimize teslim ettik. Hamdolsun, şimdi bu kardeşlerimiz yeni yuvalarında huzuru kalple aileleriyle, sevdikleriyle rahatça oturuyorlar." ifadelerini hedef alan Çölaşan, yapılan 450 bini aşkın konutu ve çalışmayı 'masal' olarak tanımladı.

"SÖYLENENLERİN HEPSİ ŞÜPHELİ"

Çölaşan yazısında hazımsızlığını daha da ileri götürerek, "Nerede bu 450 bin konut, nerede? Bunları kim saydı, nerede ve nasıl saydı?... Söylenenlerin hepsi şüpheli." gibi akılalmaz ifadeler kullandı.

ERDOĞAN 'DEPREM TURİSTLERİ' OLARAK NİTELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hem deprem bölgesine yardım etmeyen hem de milletin birliğini bozmaya çalışan tüm bu hazımsızları 'deprem turistleri' olarak nitelemişti.

SONA YAKLAŞILDI

Adeta şantiye alanına dönen bölgede üç yılın sonunda çalışmalar son sürat sürüyor.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken 'asrın seferberliği' başlatılarak 3 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin deprem konutu inşa edildi.

27 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.