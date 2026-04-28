Başıboş köpekler için eylem yapıldı: İblisler, utanmazlar

Türkiye'nin kronik sorunlarından birisi başıboş köpekler...

Başıboş sokak köpekleri, bugüne kadar birçok vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu.

Kadın, yaşlı, çoluk çocuk demeden vatandaşların can güvenliği için risk oluşturan başıboş köpeklere ilişkin, Meclis'te karar alındı.

Bu karar doğrultusunda da köpeklerin sokaklardan toplanması ve güvenli barınaklara alınması gerekiyor.

Ancak bazı vatandaşlar bu duruma karşı çıkıyor ve eylem yapıyor.

Son olarak bugün İstanbul'da eylem yapıldı.

TOPLANTIYA ENGEL OLMAK İÇİN EYLEM YAPTILAR

İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu, kampüs köpeklerini toplama ve ötanazi kararını görüşeceği bir toplantı düzenlemeye karar verdi.

Neslişah Sultan Kültür Merkezi önünde toplanan bazı vatandaşlar ise toplantıya engel olmak için eylem yaptı.

"İBLİSLER"

Başıboş köpeklere dokunulmasını istemeyen ve onların yerinin sokaklar olduğunu söyleyen bir kadın, adeta kriz geçirdi.

Elini yumruk haline getiren kadın, "Şeytanlar, iblisler. İblissiniz. Yüzünüze bakınca şeytan görüyorum. İnsan olamazsın siz. Aynaya bakın. Gözünüzde şeytanı göreceksiniz. Sıfatınıza yansımış. İblissiniz siz" diye bağırdı.

"HAYVANLAR DIŞARI"

Topluluk halinde bağıran kadınlar ise "Hayvanlar dışarı, yeryüzüne özgürlük. Bu yasa değil, kabul etmiyoruz." dedi.

YÜZDE 78'İ TOPLANDI

İçişleri Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca, başıboş sokak köpeklerine ilişkin bilgi vermişti.

Karaca, sokak hayvanı sayısının 15 Mart 2025 sonrası yapılan tespitle 1 milyon 250 bin civarında olduğunu, bu sokak hayvanlarının yüzde 78'inin toplandığını bildirmişti.