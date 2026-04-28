BAE'den OPEC'ten ayrılma kararı aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), devlet haber ajansı WAM (VAM) üzerinden duyurulan açıklamayla 1 Mayıs tarihinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliğinden çekileceğini ilan edildi.

BAE'nın ayrılmasıyla uluslararası grupların üçüncü en büyük üreticisinin küresel enerji krizinin ortasında "tam esneklik" stratejisini benimsediği görülüyor.

"KARAR İÇİN DOĞRU ZAMAN"

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı, Hürmüz'deki kısıtlamalar sebebiyle piyasaya büyük etki olmayacağını savunarak “karar için şimdi doğru zaman” ifadelerini kullandı.

"OPEC SORUMLULUKLARINDAN KURTULMUŞ OLMAMIZ BİZE ESNEKLİK SAĞLAYACAK"

Bakan, kararın “uzun vadeli stratejik ve ekonomik vizyon çerçevesinde” alındığını söyledi ve "OPEC sorumluluklarımızdan kurtulmuş olmamız bize esneklik sağlayacak." diye konuştu.

"KARAR, DEĞİŞEN ENERJİ PROFİLİ DOĞRULTUSUNDA ALINDI"

BAE Enerji ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın ülkenin uzun vadeli stratejik ve ekonomik vizyonu ile değişen enerji profili doğrultusunda alındığı belirtilerek, özellikle yurt içi enerji üretimine yönelik yatırımların hızlanmasının bu adımda etkili olduğu ifade edildi.

BAE ÜRETİME DEVAM EDECEK

Açıklamada, BAE'nin, OPEC'ten ayrılmasının ardından da piyasaya ilave üretimi kademeli ve ölçülü şekilde sunmaya devam edeceği, bunun talep ve piyasa koşullarıyla uyumlu şekilde yürütüleceği aktarıldı.

OPEC'e 1967'de Abu Dabi Emirliği üzerinden katılan BAE'nin 1971'de ülkenin kurulmasının ardından üyeliğini sürdürdüğü ve küresel petrol piyasasında istikrarın korunmasına aktif katkı sunduğu kaydedildi.

"PİYASA TAAHHÜDLERİ VE ÜRETİCİ-TÜKETİCİ İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK"

Söz konusu kararın BAE'nin küresel piyasa istikrarına yönelik taahhüdünü ve üretici ile tüketici iş birliğine dayalı yaklaşımını değiştirmediğinin, aksine ülkenin değişen piyasa ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verme kapasitesini güçlendirdiğinin altı çizildi.

"KÜRESEL ARZ VE TALEP DENGESİ DEVAM EDECEK"

BAE'nin üretim politikalarının sorumluluk ve piyasa istikrarı ilkeleri doğrultusunda şekilleneceğinin belirtildiği açıklamada, küresel arz ve talep dengesinin dikkate alınmaya devam edileceği bildirildi.

"YATIRIMLAR SÜRECEK"

Açıklamada ayrıca, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu çözümler dahil olmak üzere enerji değer zinciri boyunca yatırımların süreceği, bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN FAKTÖRÜ

Uzmanlara göre bu karar, petrol ihraç eden gruplara ve fiili liderleri Suudi Arabistan'a ağır bir darbe vurabilir.

BAE, açıklamasında küresel enerji piyasalarında istikrarın desteklenmesi amacıyla uluslararası ortaklarla aktif iş birliğinin devam edeceğini kaydetti.

PİYASALAR ŞOKTA

BAE’nin OPEC’ten ayrılma kararı tek başına değil, zaten çok kırılgan olan petrol piyasasının üzerine gelen bir şok olarak okunuyor.

Orta Doğu’daki savaş nedeniyle üretimde sert düşüş varken, OPEC içinde arz zaten kısıtlı ve oynakken, talep ise güçlü kalmaya devam ediyor.

BAE'NİN KARARI OPEC'İ ZAYIFLATIR MI?

Arzı birlikte yönetebilmesi, OPEC’in en büyük avantajı. BAE gibi üreticilerin gruptan ayrılmasının kartelin pazar kontrolünü zayıflatması bekleniyor. Uzun vadede ABD, Brezilya gibi OPEC dışı üreticilerin etkisini artırması hesaplanıyor.

PETROL FİYATLARI ARTAR MI?

Uzmanlara göre, kısa vadede; kartelin arzı kontrol etme gücü zayıflar, piyasada “arz daha da dağılacak” algısı oluşur. Arzın savaş nedeniyle düştüğü bir ortamda bu etki daha da büyür ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratır.

Orta vadede belirsizlik ve oynaklığın artmasını bekleyen uzmanlar, "herkes istediği kadar üretir" endişesiyle OPEC'in disiplinini bozulmasından endişeleniyor.

Uzmanlar BAE'nin OPEC çizgisine yakın hareket etse bile piyasanın netlikten hoşlandığı için tedirgin olacağı görüşünde.

Petrol fiyatı artarsa, petrol ihracatçısı ülkelerde enflasyon artar, büyüme geriler ve cari açık yükselir.

BÜTÜN ÜLKELER AYNI DERECEDE Mİ ETKİLENİR?

BAE’nin OPEC’ten ayrılması herkesi aynı şekilde etkilemez; etki “petrol satıcısı mı, alıcısı mı?” olunduğuna göre değişir.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak için petrol fiyatı yükselirse gelirleri artar, ancak OPEC disiplini bozulursa uzun vadede fiyat kontrolü zorlaşır.

Suudi Arabistan için özel durum var. OPEC’in lideri olduğu için güç kaybı riski en büyük sorun olur.

Yaptırımlar nedeniyle zaten zorlanan Rusya için gelirler artar, bütçe rahatlar.

Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan ABD için üreticiler kazanır, tüketiciler kaybeder.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından Hindistan'ın enerji faturası artar.

Japonya ve Güney Kore dışa bağımlı olduğu için petrol fiyatı doğrudan ekonomi maliyetine yansır.

Çin’in Rusya İran tedarikinde pazarlık gücünün artırması beklenir.

İran, daha serbest hareket alanı bulur.