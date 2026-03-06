Tarım üreticisine 17 milyar liralık pancar bedeli

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılığı desteklemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı pancar bedellerinden kalan 16 milyar 902 milyon liranın üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

DESTEĞİN DAĞILIMI

Üretenin yanında olmaya, toprağın bereketini çiftçilerle birlikte büyütmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

2025 yılı pancar bedellerinden kalan 16 milyar 902 milyon lirayı üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Planlı üretimin bereketiyle 7,1 milyon ton pancarı üreterek ekonomimize güç katan tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.