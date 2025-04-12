Tarımda 81 ile 50 milyon euroluk hibe programı

AA & Ensonhaber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kırsal kalkınmaya yönelik önemli bir çağrı hakkında bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, kırsaldaki kadınlar ve gençler başta olmak üzere yerel potansiyeli harekete geçirecek yenilikçi çözümleri desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Ayrıca, çiftçilerden sivil toplum kuruluşlarına, kadınlardan gençlere kadar pek çok paydaşın bir araya gelerek oluşturduğu yerel eylem grupları aracılığıyla, bölgelerin kalkınmasına yönelik stratejilerin belirlenip uygulandığını vurguladı.

Yumaklı, kırsal alandaki yerel halkın LEADER yaklaşımıyla güçlendiğini ifade ederek, IPARD Programı kapsamında yerel eylem gruplarına bugüne kadar toplamda 328 milyon lira hibe desteği sağlandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, yeni çağrı ile ilgili olarak, "Bugün itibarıyla Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı İçin 6. Başvuru Çağrısı ile yüzde 100 hibeli olarak toplam 50 milyon avro destek sunacağız. Hayırlı olsun" dedi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN

Yumaklı'nın paylaştığı bilgilere göre, başvurular 2 Haziran saat 09.00 itibarıyla, projelerin uygulanacağı ildeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu il koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinde kabul edilmeye başlanacak.

Çevrim İçi Proje Başvuru Sistemi ise 25 Haziran saat 18.00'de kapanacak ve başvuruların son teslim tarihi ise 27 Haziran saat 18.00 olarak belirlendi.