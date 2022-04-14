Tarımda ürün takibini anlık sağlayacak yeni dijital sistem kurulacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı’nda ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasını kararlaştırıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ve ilgili kurumların katılımıyla 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Gıda ve emtia fiyatlarına yönelik önlemler görüşüldü

İHA'nın haberine göre; toplantıda, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümünün etkileri ele alındı. Gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler değerlendirildi.

Tarımda ürün takibi dijitalleşecek

Tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda arz güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik önlemler detaylı bir şekilde görüşüldü. Ayrıca, ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulması kararlaştırıldı.

Ek finansman ve enerji verimliliği ele alındı

Artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkanları değerlendirildiği, enerji verimliliğini artıracak ilave önlemler ele alındı.

Enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkanlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler görüşüldü. Önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirildi.