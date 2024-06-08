Tarımsal destekleme için 5 milyar TL çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere tarımsal destek yapmaya devam ediyor.
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden "Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek, 5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemenin hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.
Bakanlığın mesajında şu ifadelere yer verildi:
5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı ve bereketli olsun.
Desteklerin dağılımı
Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 4 milyar 539 milyon 601 bin lira
Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği 492 milyon 697 bin 73lira
Düve Alım Desteği 47 milyon 590 bin lira
Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 9 milyon 35 bin 638 lira
Hayvan Gen Kaynakları Desteği 3 milyon 680 bin 300 lira
Mazot ve Gübre Desteği 608 bin 989 lira
Ödeme tarihleri belirtildi
Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği ile Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği ödemeleri açıklanan takvime göre, diğer destekler tek parça olarak 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış