Tarımsal destekleme için 5 milyar TL çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
AA

ve Orman Bakanlığı, çiftçilere tarımsal yapmaya devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden "Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek, 5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemenin hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlığın mesajında şu ifadelere yer verildi:

5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı ve bereketli olsun.

Desteklerin dağılımı

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 4 milyar 539 milyon 601 bin lira

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği 492 milyon 697 bin 73lira

Düve Alım Desteği 47 milyon 590 bin lira

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 9 milyon 35 bin 638 lira

Hayvan Gen Kaynakları Desteği 3 milyon 680 bin 300 lira

Mazot ve Gübre Desteği 608 bin 989 lira

Ödeme tarihleri belirtildi

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği ile Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği ödemeleri açıklanan takvime göre, diğer destekler tek parça olarak 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)