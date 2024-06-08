Tarımsal destekleme için 5 milyar TL çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara aktarılmaya başladığını belirtti.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere tarımsal destek yapmaya devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden "Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek, 5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemenin hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlığın mesajında şu ifadelere yer verildi:

5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı ve bereketli olsun.

Desteklerin dağılımı

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 4 milyar 539 milyon 601 bin lira

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği 492 milyon 697 bin 73lira

Düve Alım Desteği 47 milyon 590 bin lira

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 9 milyon 35 bin 638 lira

Hayvan Gen Kaynakları Desteği 3 milyon 680 bin 300 lira

Mazot ve Gübre Desteği 608 bin 989 lira

Ödeme tarihleri belirtildi

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği ile Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği ödemeleri açıklanan takvime göre, diğer destekler tek parça olarak 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)