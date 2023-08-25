Tarımsal destekler sürüyor! Bugün çiftçinin hesaplarına 163,1 milyon lira yatırılacak Tarımsal faaliyetler çeşitli araçlarla desteklenmeye devam ediliyor. Bu kez de üç farklı konu başlığında yeni bir ödeme yapılacağı duyuruldu.

AA

Kırsal kalkınma yatırım, uzman eller projesi ve lisanslı depoculuk alanındaki desteklerle ilgili bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir paylaşım yaparak 163 milyon 104 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, kırsal kalkınma yatırım desteğine 133 milyon 965 bin lira, uzman eller projesi desteğine 15 milyon 438 bin lira ve lisanslı depoculuk desteğine 13 milyon 701 bin lira ödenecek.

"Tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz"

Tarım sektöründeki desteklerden birinin daha uygulamaya geçilmesi ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: