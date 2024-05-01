Tarımsal üretimde kullandırılacak kredilerin şartları belli oldu Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin kullandığı kredilerin özelliklerine dair açıklama yaparak kredinin miktarını, kullanım alanlarını ve yapılacak diğer katkıları sıraladı.

AA

Tarım üreticileri ve besiciler çeşitli desteklerle korunmaya devam ediyor.

"Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tarımsal kredinin şartları şöyle:

300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi

Bitkisel veya hayvansal üretimde 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredinin yüzde 70'i ayni, yüzde 30'u da nakit olarak kullanabilecek.

Kredinin yüzde 70'ini akaryakıt için

Buna göre, üreticiler, temel bitkisel ve hayvansal üretim konularında 300 bin liraya kadar (bu tutar dahil) yüzde 100 faiz indirimli kredinin yüzde 70'ini akaryakıt, veterinerlik hizmeti, yem, ilaç, aşı, gübre, tohum, fide ve benzeri tarımsal girdiler için ayni, yüzde 30'unu da nakit olarak kullanabilecek.

Yararlanacak indirimler

Üretim planlaması kapsamında üretim yapan üreticiler yüzde 20, Bakanlıkça yayınlanan tip sözleşmeler ile sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler ise yüzde 15 ilave faiz/kâr payı indiriminden yararlanabilecek.

Hastalıktan ari işletmeler için, sağlık sertifikasına sahip bulunan ve bu sertifikayı alacak hayvancılık işletmelerine de yüzde 70-100 oranlarında faiz/kâr payı indirimi sağlanacak.

Uygunluk belgeleri

Yeni kurulacak seralar, kapalı bitkisel üretim üniteleri ve mantar üretim tesisleri ile meyve bahçeleri için Bakanlık birimlerince onaylanan uygunluk belgeleri ile kredi kullanımı yapılacak.

Araştırma ve Geliştirme Destek Programı

Araştırma ve Geliştirme Destek Programı kapsamında, Bakanlık tarafından desteklenen proje sahibi, tarımsal AR-GE firmaları ile girişimciler yüzde 50 faiz/kâr payı indirimli yatırım ve işletme kredi/finansmanı kullanabilecek.

Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullanılan, mikrobiyal gübre, aminoasit içeren organik gübre, organik ve organomineral gübre, biyogaz atığından üretilen fermente gübre üretim tesis ve yatırımları biyo-tarım yatırımları konusunda kredi/finansmanından yararlandırılabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)