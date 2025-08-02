Tarla ve market arasındaki en derin fiyat farkı karpuzda

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), her ay fiyat farklarına dikkati çeken bir araştırma paylaşıyor.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bugün de temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatları arasındaki farkları açıkladı.

EN BÜYÜK FİYAT FARKI KARPUZDA

Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ile market fiyatları arasındaki en büyük farkın karpuzda görüldüğünü açıkladı. Yüzde 613,8'lik farkla zirvede olan karpuzu patlıcan, salatalık ve yeşil soğan izledi.

Karpuzdaki fiyat farkını yüzde 295,8 ile patlıcan, yüzde 275,3 ile salatalık, yüzde 247,6 ile yeşil soğan, yüzde 242,8 ile havuç takip etti.

Bayraktar, üreticide 1 lira 18 kuruş olan karpuzun markette 8 lira 42 kuruşa, 7 lira 50 kuruş olan patlıcanın 29 lira 68 kuruşa, 6 lira olan salatalığın 22 lira 52 kuruşa, 10 lira olan yeşil soğanın 34 lira 76 kuruşa, 12 lira olan havucun 41 lira 13 kuruşa satıldığını belirtti.

ZAM ŞAMPİYONU: LİMON

Temmuz ayına ilişkin aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimi de değerlendiren Bayraktar, markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 37,8 ile limon olduğunu söyledi.

Limondaki fiyat artışını yüzde 14,3 ile yumurta, yüzde 12,8 ile elma, yüzde 5 ile kuru incir ve yüzde 3 ile mısırözü yağı takip etti.

Bayraktarın açıklamalarına göre temmuz ayında markette 37 ürünün 19’unda fiyat artışı, 17’sinde ise fiyat azalışı görüldü.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 42,6 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat düşüşünü yüzde 39,8 ile karpuz, yüzde 31,5 ile patates, yüzde 24,6 ile kuru soğan ve yüzde 19,5 ile yeşil soğan izledi.

ÜRETİCİDE 10 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI

Bayraktar, temmuz ayında üreticide 29 ürünün 10’unda fiyat artışı olurken 14’ünde fiyat düşüşü görüldü. 5 üründe ise fiyat değişimi olmadığını söyledi.

Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 41,2 ile yeşil soğanda görülürken yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 41 ile karpuz, yüzde 39,1 ile patates, yüzde 38,5 ile patlıcan, yüzde 38,3 ile kabak izledi.

Üreticide en çok fiyat artışı ise yüzde 55,6 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 29,6 ile yeşil mercimek, yüzde 27,5 ile sivri biber, yüzde 17,8 ile yumurta ve yüzde 13,1 ile kırmızı mercimek izledi.