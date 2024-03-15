TARSİM: Antalya'daki hortumdan etkilenenlere 39 milyon TL ödeme yapıldı

Tarım üreticileri 5 Mart tarihinde Antalya'nın Kumluca ve Demre ilçelerinde meydana gelen hortum afetinden etkilendi.
Hortum sera alanlarında, örtü (cam ve plastik), konstrüksiyon unsurlarında ve içerisindeki ürünlerde hasarlar meydana getirdi.
Tarım sigortası devreye girdi.
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Antalya'da hortum afetinden etkilenen üreticilere 39 milyon TL ödeme gerçekleştirdi.
TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, hortum afetinin ardından bölgedeki seralarda ve içindeki bitkisel ürünlerde hasar oluştu.
Hasar tespit çalışmaları kısa sürede sonuçlandı
Sigortalı sera üreticilerinden alınan hortum sebepli ihbarları takiben, TARSİM tarafından görevlendirilen eksperler, hasar tespit çalışmalarını çok kısa bir süre içinde tamamladı.
Bir hafta içinde 39 milyon TL hasar ödemesi yapıldı
Yapılan ekspertiz işlemleri sonrasında ise hasar gördüğü tespit edilen sigortalı sera üreticilerine bir hafta içinde 39 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildiği belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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