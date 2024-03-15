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TARSİM: Antalya'daki hortumdan etkilenenlere 39 milyon TL ödeme yapıldı

TARSİM: Antalya'daki hortumdan etkilenenlere 39 milyon TL ödeme yapıldı Antalya'da yaşanan hortum olayı seraları ve bazı tarım alanlarını tahrip etti. TARSİM, bölgede yaptığı araştırmanın sonucuna göre felaketten olumsuz etkilenen üreticilere ödeme gerçekleştirdi.