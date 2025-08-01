Taşıt kredilerinde faizler düşüyor! İşte, bankaların yeni faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı faiz indirimi kararı, finans piyasalarında olumlu rüzgarlar estirmeye başladı.

Özellikle otomobil sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta %3,45 seviyelerinde olan en uygun taşıt kredisi faizi, bu hafta itibarıyla %3,00’e kadar geriledi.

Bu düşüş, kredi maliyetlerini ciddi anlamda aşağı çekerken, 250 bin TL’lik bir kredi için toplam geri ödeme tutarı binlerce lira daha az hale geldi.

Daha düşük faiz oranları, özellikle ikinci el araç piyasasında hareketliliği artırırken, vatandaşlar da "şimdi mi almalı?" sorusunu yeniden düşünmeye başladı. Ancak bu olumlu tabloya rağmen kredi kullanımı genel olarak ivme kaybediyor.

KREDİLERDE DARALMA YAŞANDI!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 18 Temmuz tarihli haftalık verilerine göre, taşıt kredilerinin toplam hacmi 57 milyar 62 milyon TL’ye geriledi. Bu rakam, yalnızca bir hafta önce 58 milyar 629 milyon TL düzeyindeydi.

Yani taşıt kredilerinde 1 milyar 567 milyon TL’lik bir daralma yaşandı. Uzmanlara göre bu düşüş, faizlerdeki iyileşmeye rağmen tüketicilerin temkinli davranmaya devam ettiğini gösteriyor.

31 Temmuz 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en düşük taşıt kredisi veya kâr payı oranları şu şekilde sıralandı:

Kuveyt Türk: %3,00 (Kâr payı)

Akbank: %3,45

Vakıf Katılım: %3,45 (Kâr payı)

Dünya Katılım: %3,45 (Kâr payı)

Vakıfbank: %3,54

Alternatif Bank: %3,69

İş Bankası: %3,79

Garanti BBVA: %3,79

TEB: %3,79