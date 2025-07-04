Taste Atlas’ta günün yemeği çiğ köfte

Geleneksel gıda ürünleri ve yemeklerin değerlendirildiği, yılın ilk 100 yemeğinin sıralandığı Taste Atlas'ta Türkiye'den bir tat "günün yemeği" olarak önerildi.

Taste Atlas'ın sitesinde Şanlıurfa'nın çiğ köftesi için şu bilgiler şer aldı:

Çiğ köfte, geleneksel olarak domates, soğan, sarımsak, biber ve çeşitli Türk baharatlarıyla birleştirilen yüksek kaliteli kıyma (veya kuzu) ile yapılan steak tartarın Türk versiyonudur. Yemek bir meze olarak tüketilir ve genellikle neredeyse soğuk olarak servis edilir.

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