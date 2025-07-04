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Taste Atlas’ta günün yemeği çiğ köfte

Şanlıurfa'nın çiğ köftesi uluslararası yemek sitesinde günün yemeği olarak önerildi.

Aslı Didari Aslı Didari
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Taste Atlas’ta günün yemeği çiğ köfte

Geleneksel gıda ürünleri ve yemeklerin değerlendirildiği, yılın ilk 100 yemeğinin sıralandığı Taste Atlas'ta Türkiye'den bir tat "günün yemeği" olarak önerildi.

Taste Atlas'ın sitesinde Şanlıurfa'nın çiğ köftesi için şu bilgiler şer aldı: 

Çiğ köfte, geleneksel olarak domates, soğan, sarımsak, biber ve çeşitli Türk baharatlarıyla birleştirilen yüksek kaliteli kıyma (veya kuzu) ile yapılan steak tartarın Türk versiyonudur. Yemek bir meze olarak tüketilir ve genellikle neredeyse soğuk olarak servis edilir.

ETLİ VE ETSİZ OLANLAR AYIRT EDİLEMİYOR

Günümüzde gıda güvenliği ve sağlık endişeleri nedeniyle et yerine bulgur ve ceviz içi kullanılıyor ancak bu vejetaryen versiyonları o kadar lezzetli ki çoğu kişi bunları gerçek olandan ayırt edemiyor.

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