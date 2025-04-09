Tata Steel, Hollanda'da çalışanların yüzde 20'sini işten çıkaracak

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Hindistan merkezli Tata Steel, Hollanda'daki çalışan sayısının yaklaşık yüzde 20'sine tekabül eden 1.600 kişiyi işten çıkaracak.

Tata Steel Hollanda sözcüsü işten çıkarma haberine ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Tata Steel, Amsterdam'ın batısındaki IJmuiden'de büyük bir çelik fabrikası işletiyor. Şirketin Hollanda'daki birimi, yüksek enerji fiyatları ve Çin'den yapılan ucuz ithalatla artan rekabet nedeniyle geçen yıl 556 milyon euro (613 milyon dolar) zarar açıklamıştı.

ABD'NİN EK GÜMRÜK VERGİLERİ

Tata Steel, ABD'nin uyguladığı ek gümrük vergileriyle de karşı karşıya.